***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,0194991Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,16 % 0,01094914Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.579,76 % 0,17617423Fon Yönetim Ücreti278.031,24 % 1,17802366Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu119,68 % 0,00050709Gecelik Ters Repo Komisyonu30.890,52 % 0,13088372Vadeli Ters Repo Komisyonu2.280,05 % 0,00966062Borsa Para Piyasası Komisyonu1.760,83 % 0,00746067Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00473317Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.576,63 % 0,0490504TOPLAM GİDERLER374.542,05 % 1,5869418DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.601.498,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966955BIST