***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 15:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.195,52 % 0,0006889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.301.003,53 % 0,0631368
Fon Yönetim Ücreti
4.045.670,16 % 0,19633357
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.733,12 % 0,00047234
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.045.715,47 % 0,05074785
Vadeli Ters Repo Komisyonu
73.301,78 % 0,00355728
Borsa Para Piyasası Komisyonu
76.851,64 % 0,00372956
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00005421
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
425.355,38 % 0,0206422
TOPLAM GİDERLER
6.997.545,78 % 0,33958605
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.060.610.501,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966957
BIST
17:501.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -17,57
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:508,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:5010,2743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:50503,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,66
|Açılış
|: 503,31
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:48
|NUGYO
|12,43
|18.023.784
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.920.834
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.633.341
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.556.025
|% -10,00
|
|RALYH
|4,13
|4.020.976
|% -8,43
|
|PETKM
|6,10
|1.791.823.681
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,10
|51.948.104
|% -6,67
|
|MARTI
|1,42
|30.811.202
|% -6,58
|
|PETKM
|6,10
|1.791.823.681
|% -8,41
|
|EREGL
|16,18
|1.323.045.371
|% 0,19
|
|GARAN
|9,23
|1.306.310.458
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,10
|965.516.487
|% -1,49
|
|THYAO
|13,71
|862.084.971
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.791.823.681
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|514.754.501
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|169.225.450
|% -1,65
|
|GARAN
|9,23
|1.306.310.458
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,17
|732.921.737
|% -2,83
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8899
|8,8932
|% 0,28
|
|Euro
|10,2709
|10,2757
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0162
|12,0765
|% -0,22
|
|Frank
|9,5398
|9,5973
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3616
|2,3734
|% 0,22
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|0,65
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,81
|80,81
|-1,75
|
Seans Raporu
17:48
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17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
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17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında