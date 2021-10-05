***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.195,52 % 0,0006889Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.301.003,53 % 0,0631368Fon Yönetim Ücreti4.045.670,16 % 0,19633357Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.733,12 % 0,00047234Gecelik Ters Repo Komisyonu1.045.715,47 % 0,05074785Vadeli Ters Repo Komisyonu73.301,78 % 0,00355728Borsa Para Piyasası Komisyonu76.851,64 % 0,00372956Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00005421Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler425.355,38 % 0,0206422TOPLAM GİDERLER6.997.545,78 % 0,33958605DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.060.610.501,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966957BIST