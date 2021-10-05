***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00503876Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,16 % 0,00282936Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.039,67 % 0,10077303Fon Yönetim Ücreti1.075.931,53 % 1,17802338Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu12.748,84 % 0,01395854Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0012231Türev Araçlar Komisyonu52.531,81 % 0,05751639Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.233,86 % 0,04076687TOPLAM GİDERLER1.278.789,05 % 1,40012943DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.333.631,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966962BIST