***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00156014Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.480,8 % 0,00185803Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri346.791,1 % 0,11756483Fon Yönetim Ücreti3.474.916,42 % 1,1780232Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu489.389,68 % 0,16590684Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00037871Türev Araçlar Komisyonu174.390,28 % 0,05911964Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.988,14 % 0,02203148TOPLAM GİDERLER4.561.675,6 % 1,54644286DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ294.978.605,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966963BIST