***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,0014815Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.474,16 % 0,002728Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri321.984,43 % 0,10365318Fon Yönetim Ücreti1.584.982,52 % 0,51023735Hisse Senedi Komisyonu109.208,68 % 0,03515644Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu537.748,37 % 0,17311188Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00035962Türev Araçlar Komisyonu126.587,07 % 0,04075089Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.577,38 % 0,02078874TOPLAM GİDERLER2.759.281,79 % 0,88826761DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ310.636.318,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966964BIST