***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 15:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,01431719
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.893,62 % 0,01211315
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.027,72 % 0,14941548
Fon Yönetim Ücreti
53.011,24 % 0,16491934
Hisse Senedi Komisyonu
647,6 % 0,0020147
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00347533
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.194,07 % 0,01926991
TOPLAM GİDERLER
117.493,43 % 0,3655251
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.143.737,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966965
BIST
17:451.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,55
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:458,8927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0241
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:4510,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:45503,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,47
|Açılış
|: 502,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:43
|NUGYO
|12,43
|17.894.512
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.518.793
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.499.163
|% -10,00
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|RALYH
|4,19
|4.002.341
|% -7,10
|
|MARTI
|1,42
|30.532.284
|% -6,58
|
|HURGZ
|2,11
|51.736.410
|% -6,22
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|EREGL
|16,19
|1.311.434.038
|% 0,25
|
|GARAN
|9,23
|1.287.493.944
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,40
|951.985.690
|% -1,24
|
|THYAO
|13,69
|851.761.262
|% -2,49
|
|PETKM
|6,11
|1.783.834.733
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|513.484.129
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|169.028.907
|% -2,48
|
|GARAN
|9,23
|1.287.493.944
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,21
|706.417.265
|% -2,20
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8842
|8,8864
|% 0,20
|
|Euro
|10,2603
|10,2645
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,0211
|12,0813
|% -0,18
|
|Frank
|9,5326
|9,5900
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3608
|2,3727
|% 0,19
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,37
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-1,56
|
Seans Raporu
17:43
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
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17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
SEYKM, AGYO, PETKM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında