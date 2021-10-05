***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 15:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,0158381
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.254,16 % 0,03528977
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
70.944,67 % 0,24415666
Fon Yönetim Ücreti
342.298,49 % 1,17802303
Hisse Senedi Komisyonu
6.597,25 % 0,02270449
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00384451
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.865,14 % 0,04771699
TOPLAM GİDERLER
449.678,89 % 1,54757354
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.057.028,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966966
BIST
17:531.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -19,47
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:538,8942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:5310,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0106
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:53503,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,25
|Açılış
|: 503,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:53
|NUGYO
|12,43
|18.023.784
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.633.541
|% 9,97
|
|UNLU
|6,30
|166.209.365
|% 9,95
|
|OZBAL
|14,93
|50.241.550
|% 8,19
|
|SEYKM
|18,00
|24.556.223
|% -10,00
|
|RALYH
|4,11
|4.057.591
|% -8,87
|
|PETKM
|6,11
|1.806.297.273
|% -8,26
|
|MARTI
|1,42
|30.840.076
|% -6,58
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|TUPRS
|119,20
|968.536.063
|% -1,41
|
|THYAO
|13,69
|865.446.744
|% -2,49
|
|SISE
|7,91
|712.436.755
|% -2,35
|
|MAREN
|9,11
|650.261.544
|% -5,69
|
|YKBNK
|2,36
|515.543.152
|% -0,42
|
|ODAS
|1,42
|147.021.874
|% -1,39
|
|MAREN
|9,11
|650.261.544
|% -5,69
|
|UNLU
|6,30
|166.209.365
|% 9,95
|
|PEKGY
|0,93
|18.443.894
|% -2,11
|
|GWIND
|4,05
|79.517.890
|% 1,76
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8915
|8,8942
|% 0,29
|
|Euro
|10,2505
|10,2821
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0279
|12,0882
|% -0,13
|
|Frank
|9,5424
|9,5999
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3620
|2,3738
|% 0,23
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|2,37
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-1,56
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
-
17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında