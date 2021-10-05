***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.922,08 % 0,0280249Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.584,16 % 0,01471346Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.658,47 % 0,22011016Fon Yönetim Ücreti44.333,7 % 0,25242328Hisse Senedi Komisyonu31,93 % 0,0001818Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.289,81 % 0,00734381Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00636044Türev Araçlar Komisyonu3.374 % 0,01921058Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.718,72 % 0,11227269TOPLAM GİDERLER116.029,97 % 0,66064112DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.563.237,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966967BIST