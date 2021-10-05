***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.218,5 % 0,0007516Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti19.844 % 0,00353557Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri308.678,93 % 0,0549967Fon Yönetim Ücreti642.280,7 % 0,11443386Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,00011554Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler149.126,43 % 0,02656956TOPLAM GİDERLER1.124.797,06 % 0,20040283DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ561.268.054,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966968BIST