***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.684,5 % 0,00353135Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.219,16 % 0,00555013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.598,97 % 0,01920432Fon Yönetim Ücreti31.595,14 % 0,04156206Hisse Senedi Komisyonu8.586,87 % 0,01129566Tahvil Bono Komisyonu20,34 % 0,00002676Gecelik Ters Repo Komisyonu210,01 % 0,00027626Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92,62 % 0,00012184Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00016864Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.199,99 % 0,00947128TOPLAM GİDERLER69.335,8 % 0,0912083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.019.178,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966971BIST