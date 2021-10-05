***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00238954Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.033,74 % 0,00418896Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.808,72 % 0,01953247Fon Yönetim Ücreti55.401,82 % 0,05753366Hisse Senedi Komisyonu12.059,7 % 0,01252375Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu619,5 % 0,00064334Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31,34 % 0,00003255Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00013313Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.735,01 % 0,00803265TOPLAM GİDERLER101.119,03 % 0,10501004DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.294.629 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966974BIST