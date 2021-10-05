***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301 % 0,00246843Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.033,74 % 0,00432725Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.815,41 % 0,01911173Fon Yönetim Ücreti53.631,24 % 0,05753366Hisse Senedi Komisyonu12.291,41 % 0,01318578Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu441 % 0,00047309Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,99 % 0,00000321Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00013753Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.766,89 % 0,00833204TOPLAM GİDERLER98.411,88 % 0,10557271DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.217.157,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966975BIST