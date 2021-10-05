***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.684,5 % 0,00083087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.340,2 % 0,00103381Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.694,3 % 0,00888103Fon Yönetim Ücreti60.925,53 % 0,01885677Hisse Senedi Komisyonu38.228,01 % 0,01183177Tahvil Bono Komisyonu1.381,89 % 0,0004277Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,00001984Türev Araçlar Komisyonu189 % 0,0000585Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.792,11 % 0,00519724TOPLAM GİDERLER152.299,64 % 0,04713753DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ323.096.382,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966977BIST