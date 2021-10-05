***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.746,39 % 0,00484196Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.801,6 % 0,00499503Fon Yönetim Ücreti11.931,56 % 0,03308088Hisse Senedi Komisyonu10.873,37 % 0,03014699Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu63 % 0,00017467Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu5.737,21 % 0,01590672Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.758,69 % 0,00487606TOPLAM GİDERLER33.911,82 % 0,09402232DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.067.841,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966978BIST