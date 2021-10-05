***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,02374457Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.254,16 % 0,05290664Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.904 % 0,18524775Fon Yönetim Ücreti30.440,19 % 0,15705706Hisse Senedi Komisyonu6.252,36 % 0,03225924Tahvil Bono Komisyonu99,51 % 0,00051342Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu9.059,87 % 0,04674467Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00576371Türev Araçlar Komisyonu11.688,94 % 0,06030943Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.693,7 % 0,06549352TOPLAM GİDERLER122.111,91 % 0,63004001DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.381.612,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967000BIST