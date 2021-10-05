***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00279185Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.809,28 % 0,0023109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138.892,04 % 0,08425885Fon Yönetim Ücreti1.941.850,22 % 1,17802337Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu338,92 % 0,00020561Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00067769Türev Araçlar Komisyonu47.444,3 % 0,02878208Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler141.961,52 % 0,08612095TOPLAM GİDERLER2.280.015,46 % 1,3831713DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.839.703,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966959BIST