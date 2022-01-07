***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2022 11:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00063126
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
29.369,2 % 0,00402851
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
267.430,41 % 0,0366829
Fon Yönetim Ücreti
1.224.846,2 % 0,16800971
Hisse Senedi Komisyonu
39.868,36 % 0,00546866
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.409,3 % 0,00019331
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
295.202,24 % 0,0404923
TOPLAM GİDERLER
1.862.727,79 % 0,25550666
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
729.032.972,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989782
BIST
11:372.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:3713,8446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:3715,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0265
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:37797,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,77
|Açılış
|: 796,15
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:36
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|LIDFA
|4,72
|22.444.808
|% 9,01
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|60.045.866
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,02
|8.277.707
|% -3,77
|
|IHAAS
|10,63
|2.206.227
|% -3,54
|
|GARAN
|11,71
|1.661.082.749
|% 2,00
|
|THYAO
|24,80
|959.909.715
|% -0,24
|
|EREGL
|30,48
|826.284.053
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,93
|701.418.808
|% 3,21
|
|SISE
|14,94
|641.116.688
|% 0,61
|
|YKBNK
|3,59
|535.922.919
|% 2,87
|
|GARAN
|11,71
|1.661.082.749
|% 2,00
|
|PETKM
|9,54
|623.972.694
|% 1,71
|
|KRDMD
|10,93
|701.418.808
|% 3,21
|
|TSKB
|1,54
|83.479.103
|% 1,99
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8213
|13,8506
|% 0,06
|
|Euro
|15,6485
|15,6751
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,6871
|18,7808
|% 0,39
|
|Frank
|14,9726
|15,0628
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6748
|3,6932
|% 0,27
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,88
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,66
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|0,25
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:50KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 358, 484 adet işlem
-
11:49BFREN
Yüzde 4.44 oranında artışla 1, 221.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 964 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TOASO, VESTL
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, KRDMD, ISCTR
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 18 artarak (% 0.90 ) 1, 816