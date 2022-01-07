***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00063126Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti29.369,2 % 0,00402851Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri267.430,41 % 0,0366829Fon Yönetim Ücreti1.224.846,2 % 0,16800971Hisse Senedi Komisyonu39.868,36 % 0,00546866Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.409,3 % 0,00019331Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler295.202,24 % 0,0404923TOPLAM GİDERLER1.862.727,79 % 0,25550666DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ729.032.972,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989782BIST