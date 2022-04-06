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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2022 14:20
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2022 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,54 % 0,00423672
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
494,88 % 0,0002885
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.334,69 % 0,03167519
Fon Yönetim Ücreti
111.029,45 % 0,06472621
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 0
Diğer Giderler
17.497,18 % 0,01020023
TOPLAM GİDERLER
194.087,93 % 0,11314634
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
171.537.076,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016414


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 15,09 146.878.601 % 9,99  
CASA 110,20 413.363 % 9,98  
DOAS 70,05 59.106.469 % 9,97  
ULUSE 165,70 7.544.920 % 9,95  
PAGYO 11,27 3.872.750 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7369 14,7431 % 0,20  
Euro 16,0826 16,0925 % 0,23  
Sterlin 19,2217 19,3181 % 0,13  
Frank 15,7412 15,8360 % -0,26  
Riyal 3,9191 3,9388 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 2,58  
Altın Gr. 914 914 3,22  
Cumhuriyet 6.066 6.158 -23,00  
Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
Gümüş.Ons 24,38 24,41 0,06  
Gümüş Gr. 11,58 11,60 0,07  
B. Petrol 105 105 -1,74  
Seans Raporu 18:05
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