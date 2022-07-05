***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 14:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,54 % 0,01560631
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.934,3 % 0,00415371
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.301,84 % 0,09513371
Fon Yönetim Ücreti
60.617,62 % 0,13017019
Hisse Senedi Komisyonu
1.771,48 % 0,00380407
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00241196
Türev Ar
15:142.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,25
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:1417,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2065
|Açılış
|: 17,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0349
En Düşük
16,7799
15:1417,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:14983,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,10
|Açılış
|: 983,88
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:12
|GZNMI
|45,88
|26.328.845
|% 9,03
|
|OYAYO
|10,30
|12.500.923
|% 8,31
|
|GEREL
|4,52
|30.739.743
|% 7,62
|
|PEGYO
|2,28
|54.019.241
|% 7,55
|
|CANTE
|43,00
|36.337.174
|% 7,50
|
|ULUSE
|207,00
|12.821.079
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|46,80
|2.588.501.039
|% -1,85
|
|EREGL
|26,14
|1.124.227.972
|% 0,69
|
|HEKTS
|30,28
|1.074.349.497
|% 5,14
|
|SASA
|40,06
|984.225.623
|% -1,09
|
|SISE
|21,16
|926.013.281
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,84
|910.122.365
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,28
|645.778.130
|% 0,00
|
|ODAS
|2,78
|368.113.130
|% 1,83
|
|TSKB
|1,99
|150.648.224
|% 0,51
|
|KRDMD
|10,77
|698.579.266
|% 0,94
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0219
|17,0324
|% 1,23
|
|Euro
|17,5364
|17,5524
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,3214
|20,4233
|% 0,18
|
|Frank
|17,5365
|17,6422
|% 0,68
|
|Riyal
|4,5160
|4,5386
|% 1,11
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-8,44
|
|Altın Gr.
|983
|984
|5,87
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|24,00
|
|Tam
|6.575
|6.654
|28,00
|
|Yarım
|3.218
|3.254
|14,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,63
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:25XU100
Endeks 2, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 18, 910.00 milyon TL de
-
15:25DOCO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 1, 302.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 112 adet işlem
-
15:23LIDFA
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 319, 847 adet işlem
-
15:21OYLUM
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 707, 753 adet işlem
-
15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 02 kaybederek (% -0.28 ) 2, 126