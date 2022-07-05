***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 14:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
15:152.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,50
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
15:1517,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2065
|Açılış
|: 17,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0349
En Düşük
16,7799
15:1517,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
15:15984,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,38
|Açılış
|: 984,16
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:15
|GZNMI
|45,86
|26.672.881
|% 8,98
|
|OYAYO
|10,30
|12.531.399
|% 8,31
|
|CANTE
|43,16
|36.471.630
|% 7,90
|
|GEREL
|4,52
|31.214.666
|% 7,62
|
|PEGYO
|2,28
|54.120.977
|% 7,55
|
|ULUSE
|207,00
|12.829.980
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|SANFM
|14,86
|6.017.159
|% -6,20
|
|THYAO
|46,90
|2.622.747.963
|% -1,64
|
|EREGL
|26,16
|1.132.793.711
|% 0,77
|
|HEKTS
|30,20
|1.077.902.649
|% 4,86
|
|SASA
|40,04
|988.327.338
|% -1,14
|
|SISE
|21,18
|931.935.557
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,84
|922.220.097
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,28
|652.448.204
|% 0,00
|
|ODAS
|2,78
|369.657.493
|% 1,83
|
|TSKB
|1,98
|150.679.455
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,76
|706.121.493
|% 0,84
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0234
|17,0327
|% 1,23
|
|Euro
|17,5350
|17,5533
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,3211
|20,4230
|% 0,18
|
|Frank
|17,5478
|17,6535
|% 0,74
|
|Riyal
|4,5161
|4,5387
|% 1,12
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,82
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|28,00
|
|Tam
|6.569
|6.650
|24,00
|
|Yarım
|3.215
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,66
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 26 kaybederek (% -0.28 ) 2, 600
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15:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
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15:30XU100
Endeks 2, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 19, 033.00 milyon TL de
-
15:29ESCOM
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 855 adet işlem
-
15:25XU100
Endeks 2, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 18, 910.00 milyon TL de