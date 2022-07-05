***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.801,62 % 0,01139643Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.935,45 % 0,00250604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.504,14 % 0,07704659Fon Yönetim Ücreti201.058,49 % 0,26033267Hisse Senedi Komisyonu24.387,63 % 0,03157736Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu20 % 0,0000259