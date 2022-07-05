***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 14:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.801,62 % 0,01139643
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.935,45 % 0,00250604
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.504,14 % 0,07704659
Fon Yönetim Ücreti
201.058,49 % 0,26033267
Hisse Senedi Komisyonu
24.387,63 % 0,03157736
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20 % 0,0000259
13:202.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,79
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
13:2017,2492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2757
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2524
En Düşük
16,9505
13:2017,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1780
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
13:20975,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,98
|Açılış
|: 975,81
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler13:20
|POLHO
|4,52
|64.618.114
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.439.973
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.477.950
|% 9,92
|
|OYLUM
|2,79
|22.392.380
|% 9,84
|
|SANEL
|8,32
|764.380
|% 9,76
|
|AKGRT
|2,52
|24.423.646
|% -8,03
|
|ULUSE
|192,00
|7.642.694
|% -7,25
|
|KZBGY
|85,20
|1.357.134
|% -4,80
|
|TUPRS
|244,30
|745.053.109
|% -4,27
|
|YONGA
|21,20
|48.512
|% -3,64
|
|THYAO
|47,40
|2.818.940.976
|% 0,85
|
|EREGL
|26,46
|897.236.754
|% 1,46
|
|HEKTS
|31,26
|799.963.235
|% 2,36
|
|SISE
|20,84
|758.902.893
|% -0,76
|
|TUPRS
|244,30
|745.053.109
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,75
|584.008.844
|% -1,43
|
|TSKB
|2,01
|162.206.859
|% 3,61
|
|YKBNK
|4,20
|281.308.132
|% 0,72
|
|THYAO
|47,40
|2.818.940.976
|% 0,85
|
|ODAS
|2,77
|151.982.948
|% -0,36
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2429
|17,2492
|% 1,62
|
|Euro
|17,6233
|17,6455
|% 1,02
|
|Sterlin
|20,5068
|20,6097
|% 1,38
|
|Frank
|17,6757
|17,7822
|% 1,31
|
|Riyal
|4,5751
|4,5980
|% 1,53
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-4,12
|
|Altın Gr.
|976
|976
|13,09
|
|Cumhuriyet
|6.550
|6.649
|62,00
|
|Tam
|6.546
|6.624
|22,00
|
|Yarım
|3.204
|3.239
|11,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.619
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,01
|