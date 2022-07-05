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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2022 14:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.801,62 % 0,01139643
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.935,45 % 0,00250604
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.504,14 % 0,07704659
Fon Yönetim Ücreti
201.058,49 % 0,26033267
Hisse Senedi Komisyonu
24.387,63 % 0,03157736
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20 % 0,0000259
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLHO 4,52 64.618.114 % 9,98  
IZINV 17,10 4.439.973 % 9,97  
GSDHO 3,88 125.477.950 % 9,92  
OYLUM 2,79 22.392.380 % 9,84  
SANEL 8,32 764.380 % 9,76  
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13:20 Alış Satış %  
Dolar 17,2429 17,2492 % 1,62  
Euro 17,6233 17,6455 % 1,02  
Sterlin 20,5068 20,6097 % 1,38  
Frank 17,6757 17,7822 % 1,31  
Riyal 4,5751 4,5980 % 1,53  
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13:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -4,12  
Altın Gr. 976 976 13,09  
Cumhuriyet 6.550 6.649 62,00  
Tam 6.546 6.624 22,00  
Yarım 3.204 3.239 11,00  
Çeyrek 1.605 1.619 5,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,16 -0,08  
Gümüş Gr. 10,61 10,62 0,12  
B. Petrol 104 104 1,01  
Seans Raporu 13:20
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