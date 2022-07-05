***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,9 % 0,00043928Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.150,55 % 0,00110616Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri361.699,32 % 0,04372405Fon Yönetim Ücreti11.079.949,02 % 1,33940056Hisse Senedi Komisyonu407.406,77 % 0,0492494Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.924,5 % 0,0005953Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu70.403,68 % 0,00851075Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00013578Türev Araçlar Komisyonu536.214,44 % 0,06482033Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler107.391,67 % 0,01298205TOPLAM GİDERLER12.581.897,05 % 1,52096367DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ827.231.924,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041533BIST