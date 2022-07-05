***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,9 % 0,00089447Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.269,95 % 0,00105103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri172.141,09 % 0,04237197Fon Yönetim Ücreti5.441.472,06 % 1,33940067Hisse Senedi Komisyonu240.185,84 % 0,05912096Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.407 % 0,00034633Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.403,67 % 0,0050223Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00027647Türev Araçlar Komisyonu550.027,12 % 0,13538739Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.434,58 % 0,01561422TOPLAM GİDERLER6.498.098,41 % 1,59948581DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ406.261.710,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041534BIST