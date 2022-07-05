***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,9 % 0,01352258Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.930,85 % 0,00718514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.293,55 % 0,15366278Fon Yönetim Ücreti199.424,23 % 0,74210332Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.613,6 % 0,02088949Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00417968Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.847,6 % 0,07385747TOPLAM GİDERLER272.866,93 % 1,01540046DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.872.838,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041535BIST