***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00173002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.627,6 % 0,0011016Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri299.930,86 % 0,07139829Fon Yönetim Ücreti3.582.772,51 % 0,85287604Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.101,44 % 0,00454708Gecelik Ters Repo Komisyonu4.024,62 % 0,00095806Vadeli Ters Repo Komisyonu43.658,75 % 0,01039293Borsa Para Piyasası Komisyonu39.113,61 % 0,00931096Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00026738Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.732,7 % 0,01517152TOPLAM GİDERLER4.065.352,79 % 0,96775388DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ420.081.271,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041536BIST