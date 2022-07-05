***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00248966Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.068,7 % 0,00139383Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri176.880,56 % 0,06059466Fon Yönetim Ücreti2.641.771,25 % 0,90500183Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu16.517,79 % 0,00565856Gecelik Ters Repo Komisyonu1.942,5 % 0,00066545Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu14.113,99 % 0,00483508Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00038478Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.560,89 % 0,01869114TOPLAM GİDERLER2.918.246,38 % 0,99971498DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ291.907.836,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041537BIST