***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,01070361Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.921,65 % 0,00283022Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.314,95 % 0,07704972Fon Yönetim Ücreti423.987,17 % 0,62445046Hisse Senedi Komisyonu40.084,81 % 0,05903711Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00165425Türev Araçlar Komisyonu44.916,16 % 0,06615275Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.437,78 % 0,02273684TOPLAM GİDERLER587.053,22 % 0,86461496DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.897.647,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041539BIST