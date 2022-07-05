***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,02853924Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.935,45 % 0,00760045Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.861 % 0,14867892Fon Yönetim Ücreti198.885,33 % 0,78101625Hisse Senedi Komisyonu7.386 % 0,02900458Tahvil Bono Komisyonu1.012,67 % 0,00397672Gecelik Ters Repo Komisyonu488,12 % 0,00191683Vadeli Ters Repo Komisyonu18.515,98 % 0,07271165Borsa Para Piyasası Komisyonu10,16 % 0,0000399Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00441077Türev Araçlar Komisyonu57.734,13 % 0,22672006Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.799,59 % 0,14843777TOPLAM GİDERLER370.019,13 % 1,45305314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.464.941,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041540BIST