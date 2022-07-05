***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00047915Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti19.747,8 % 0,00130199Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri685.430,55 % 0,04519097Fon Yönetim Ücreti20.315.270,37 % 1,33940161Hisse Senedi Komisyonu677.001 % 0,0446352Tahvil Bono Komisyonu18.451,82 % 0,00121654Gecelik Ters Repo Komisyonu24.615,48 % 0,00162292Vadeli Ters Repo Komisyonu65.374,74 % 0,00431021Borsa Para Piyasası Komisyonu81.051,66 % 0,0053438Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00007405Türev Araçlar Komisyonu5.489.021,44 % 0,36189546Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler124.289,41 % 0,0081945TOPLAM GİDERLER27.508.644,97 % 1,8136664DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.516.742.273,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041542BIST