***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00052651Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.970,4 % 0,00137435Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri816.643,31 % 0,05916337Fon Yönetim Ücreti17.088.908,95 % 1,23804041Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.008 % 0,00007303Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.240,14 % 0,00037963Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.077.905,79 % 0,07809105Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00008137Türev Araçlar Komisyonu210.637,13 % 0,01526003Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.237.733,02 % 0,16211707TOPLAM GİDERLER21.465.437,44 % 1,55510683DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.380.319.154,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041543BIST