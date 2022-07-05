***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,01881554Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.930,85 % 0,00499896Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.470,47 % 0,14620187Fon Yönetim Ücreti114.934,24 % 0,2975644Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu133 % 0,00034434Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11,32 % 0,00002931Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.043,22 % 0,02341287Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00290796Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.633,71 % 0,01717465TOPLAM GİDERLER197.547,51 % 0,5114499DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.624.997,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041544BIST