***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00050101Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.115,95 % 0,00124889Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri278.320,59 % 0,01918704Fon Yönetim Ücreti1.057.300,54 % 0,07288885Hisse Senedi Komisyonu18.669,61 % 0,00128706Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.729,03 % 0,00115328Vadeli Ters Repo Komisyonu3.630,5 % 0,00025028Borsa Para Piyasası Komisyonu7.116,99 % 0,00049064Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00007743Türev Araçlar Komisyonu6.366,64 % 0,00043891Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler153.638,63 % 0,01059164TOPLAM GİDERLER1.568.279,18 % 0,10811502DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.450.565.475,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041546BIST