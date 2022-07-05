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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.07.2022 14:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,5 % 0,00050101
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.115,95 % 0,00124889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
278.320,59 % 0,01918704
Fon Yönetim Ücreti
1.057.300,54 % 0,07288885
Hisse Senedi Komisyonu
18.669,61 % 0,00128706
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.729,03 % 0,00115328
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.630,5 % 0,00025028
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.116,99 % 0,00049064
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00007743
Türev Araçlar Komisyonu
6.366,64 % 0,00043891
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
153.638,63 % 0,01059164
TOPLAM GİDERLER
1.568.279,18 % 0,10811502
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.450.565.475,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041546


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KFEIN 23,34 57.079.478 % 9,99  
KONYA 991,70 57.787.950 % 9,99  
POLHO 4,52 65.576.490 % 9,98  
FONET 12,67 14.145.666 % 9,98  
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Yarım 3.160 3.221 -7,00  
Çeyrek 1.583 1.610 -4,00  
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Gümüş Gr. 10,57 10,59 0,09  
B. Petrol 99 99 -3,36  
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