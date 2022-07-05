***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,01251129Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.934,3 % 0,00332997Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.294,1 % 0,1124064Fon Yönetim Ücreti90.735,66 % 0,15620506Hisse Senedi Komisyonu264,19 % 0,00045481Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu32.053,49 % 0,05518136Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00193363Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.312,57 % 0,02463966TOPLAM GİDERLER212.985,01 % 0,3666622DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.087.528,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041547BIST