***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00153144Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.684,95 % 0,00140868Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri214.978,94 % 0,04530137Fon Yönetim Ücreti617.578,98 % 0,13013915Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00023669Türev Araçlar Komisyonu2.320,64 % 0,00048902Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler120.075,09 % 0,02530279TOPLAM GİDERLER970.029,3 % 0,20440913DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ474.552.814,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041549BIST