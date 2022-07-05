***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00711626Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.936,6 % 0,0018963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.890,73 % 0,09683276Fon Yönetim Ücreti265.874,82 % 0,26034181Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu62.500,81 % 0,06120013Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00109983Türev Araçlar Komisyonu12.680,01 % 0,01241613Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.197,62 % 0,02271486TOPLAM GİDERLER473.471,29 % 0,46361808DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.125.286,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041552BIST