***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,01825648Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.930,85 % 0,00485043Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.040,57 % 0,04280713Fon Yönetim Ücreti51.805,49 % 0,13013909Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00282156Türev Araçlar Komisyonu594,65 % 0,0014938Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.123,45 % 0,05055155TOPLAM GİDERLER99.885,71 % 0,25092005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.807.784,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041553BIST