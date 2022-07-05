***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 14:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,54 % 0,08107849
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.934,3 % 0,02157953
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.045,11 % 0,0562845
Fon Yönetim Ücreti
11.665,17 % 0,13013954
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,0125307
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.679,39 % 0,05220444
TOPLAM GİDERLER
31.714,71 % 0,3538172
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.963.586,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041554
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2788
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1175
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05962,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 962,87
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2217
|17,2523
|% 1,64
|
|Euro
|17,5533
|17,5850
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,4618
|20,5644
|% 1,16
|
|Frank
|17,6708
|17,7773
|% 1,28
|
|Riyal
|4,5772
|4,6001
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-28,63
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.456
|6.593
|-9,00
|
|Yarım
|3.160
|3.224
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.611
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,86
|