***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00719214Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.934,3 % 0,00191424Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.838,09 % 0,10968874Fon Yönetim Ücreti501.137,19 % 0,49594059Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00111155Türev Araçlar Komisyonu1.138,18 % 0,00112638Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.863,92 % 0,04538833TOPLAM GİDERLER669.302,38 % 0,66236198DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.047.826,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041556BIST