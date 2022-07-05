***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00300783Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.180,9 % 0,00131649Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri152.430,07 % 0,06308678Fon Yönetim Ücreti1.887.092,63 % 0,7810178Hisse Senedi Komisyonu34.794,01 % 0,01440032Tahvil Bono Komisyonu1.477,32 % 0,00061142Gecelik Ters Repo Komisyonu3.101,75 % 0,00128373Vadeli Ters Repo Komisyonu99.511,24 % 0,04118507Borsa Para Piyasası Komisyonu1.170,13 % 0,00048429Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00046486Türev Araçlar Komisyonu196.789,55 % 0,081446Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.805,99 % 0,0173024TOPLAM GİDERLER2.429.744,29 % 1,00560699DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ241.619.669,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041557BIST