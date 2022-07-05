***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00431923Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.020,55 % 0,00120085Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri118.417,91 % 0,07037788Fon Yönetim Ücreti140.184,87 % 0,08331437Hisse Senedi Komisyonu92.850,24 % 0,05518256Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.113,89 % 0,00422791Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00066754Türev Araçlar Komisyonu101.365,76 % 0,06024348Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.865,07 % 0,01358912TOPLAM GİDERLER493.209,03 % 0,29312293DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ168.260.131,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041559BIST