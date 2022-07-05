***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00111867Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.460,55 % 0,0013023Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri323.518,88 % 0,0497982Fon Yönetim Ücreti1.691.336,15 % 0,2603418Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu280,39 % 0,00004316Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00017289Türev Araçlar Komisyonu105.991,59 % 0,01631494Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler160.237,14 % 0,02466478TOPLAM GİDERLER2.298.215,44 % 0,35375674DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ649.659.840,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041561BIST