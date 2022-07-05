***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.07.2022 14:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,54 % 0,00045643
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.835,7 % 0,00130855
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
723.468,62 % 0,04543628
Fon Yönetim Ücreti
4.145.345,49 % 0,26034172
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.100,19 % 0,0000691
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00007054
Türev Araçlar Komisyonu
183.888,76 % 0,01154884
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
314.545,92 % 0,01975455
TOPLAM GİDERLER
5.397.575,42 % 0,338986
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.592.270.885,83 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041562
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2840
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2575
En Düşük
16,9505
18:0517,5799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1124
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05962,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 962,49
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2339
|17,2529
|% 1,65
|
|Euro
|17,5488
|17,5915
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,4723
|20,5750
|% 1,21
|
|Frank
|17,6824
|17,7890
|% 1,35
|
|Riyal
|4,5797
|4,6027
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-27,22
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.463
|6.593
|-9,00
|
|Yarım
|3.163
|3.224
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.611
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,37
|