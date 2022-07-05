***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00045643Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti20.835,7 % 0,00130855Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri723.468,62 % 0,04543628Fon Yönetim Ücreti4.145.345,49 % 0,26034172Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.100,19 % 0,0000691Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00007054Türev Araçlar Komisyonu183.888,76 % 0,01154884Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler314.545,92 % 0,01975455TOPLAM GİDERLER5.397.575,42 % 0,338986DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.592.270.885,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041562BIST