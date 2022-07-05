***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00394402Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.371,3 % 0,00128688Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri115.849,99 % 0,06287057Fon Yönetim Ücreti239.863,56 % 0,13017143Hisse Senedi Komisyonu308,62 % 0,00016748Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00060955Türev Araçlar Komisyonu8.896,05 % 0,00482779Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.611,87 % 0,01715543TOPLAM GİDERLER407.292,13 % 0,22103316DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ184.267.432,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041563BIST