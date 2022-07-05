***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00143857Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.730,95 % 0,00133235Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri230.384,89 % 0,04560329Fon Yönetim Ücreti4.471.783,87 % 0,88516242Hisse Senedi Komisyonu950.207,27 % 0,18808775Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.138,86 % 0,0027987Vadeli Ters Repo Komisyonu29.550,34 % 0,00584931Borsa Para Piyasası Komisyonu7.369,72 % 0,00145879Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00022233Türev Araçlar Komisyonu1.323.240,23 % 0,26192735Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler79.417,4 % 0,01572019TOPLAM GİDERLER7.121.214,27 % 1,40960105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ505.193.598,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041564BIST