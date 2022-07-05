***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,5 % 0,00130511Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.010,4 % 0,00125894Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri268.063,87 % 0,04813945Fon Yönetim Ücreti1.449.709,9 % 0,26034181Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00020171Türev Araçlar Komisyonu28.549,79 % 0,00512703Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.643,17 % 0,01376373TOPLAM GİDERLER1.838.367,83 % 0,33013779DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ556.848.659,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041570BIST