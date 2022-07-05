***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00099342Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.586,4 % 0,00131039Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri357.570,13 % 0,0488771Fon Yönetim Ücreti952.286,86 % 0,13017034Hisse Senedi Komisyonu462 % 0,00006315Tahvil Bono Komisyonu29.397,05 % 0,00401835Gecelik Ters Repo Komisyonu141.110,77 % 0,01928876Vadeli Ters Repo Komisyonu226.676,96 % 0,03098501Borsa Para Piyasası Komisyonu87.126,23 % 0,01190949Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00015353Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler98.857,18 % 0,01351302TOPLAM GİDERLER1.911.464,32 % 0,26128257DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ731.569.786,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041578BIST