***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00840241Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.934,3 % 0,00223635Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.483,64 % 0,07686543Fon Yönetim Ücreti675.544,41 % 0,78103442Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00129859Türev Araçlar Komisyonu37.039,44 % 0,04282335Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.001,35 % 0,02890545TOPLAM GİDERLER814.393,88 % 0,941566DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ86.493.552,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041581BIST