***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00232421Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.545,45 % 0,00113386Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri320.017,36 % 0,10234398Fon Yönetim Ücreti2.442.198,58 % 0,7810336Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu52,5 % 0,00001679Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu734.140,22 % 0,2347836Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00035921Türev Araçlar Komisyonu30.059,08 % 0,00961312Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.091,04 % 0,01665911TOPLAM GİDERLER3.590.494,97 % 1,14826749DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ312.688.028,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041582BIST