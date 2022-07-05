***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00407737Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.524,25 % 0,0014162Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri110.526,2 % 0,06200952Fon Yönetim Ücreti1.392.120,54 % 0,78103411Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu579,52 % 0,00032513Gecelik Ters Repo Komisyonu677,25 % 0,00037996Vadeli Ters Repo Komisyonu5.997,6 % 0,00336489Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00063016Türev Araçlar Komisyonu41.699,15 % 0,02339486Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler113.540,47 % 0,06370065TOPLAM GİDERLER1.676.055,72 % 0,94033286DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.240.683,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041580