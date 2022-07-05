***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.267,54 % 0,00155108Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.601,65 % 0,00119553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri331.717,03 % 0,07079681Fon Yönetim Ücreti1.585.047,62 % 0,33828928Hisse Senedi Komisyonu26.437,69 % 0,00564247Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.282.784,89 % 0,27377876Vergiler ve Diğer Harcamalar339.028,47 % 0,07235726Türev Araçlar Komisyonu47.357,66 % 0,01010732Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler199.113,85 % 0,04249594TOPLAM GİDERLER3.824.356,4 % 0,81621445DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ468.547.991,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041583BIST